Администратора Telegram-каналов осудили в Москве на 14 лет за госизмену

В Москве суд дал 14 лет администратору двух Telegram-каналов за госизмену

Второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил к 14 годам заключения администратора двух Telegram-каналов из Липецкой области Феликса Елисеева, сообщает ТАСС.

Мужчину признали виновным в совершении преступления по статье о госизмене, а также в двух эпизодах публичного оправдания терроризма. Елисеев заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, его дело было рассмотрено в особом порядке.

Сообщается, что мужчина является сторонником одного из леворадикальных движений.

По данным «360», поводом для возбуждения уголовного дела по статье об оправдании терроризма стали публикации Елисеева в Telegram, в которых нашли одобрение ударов по нефтебазе в Белгороде. А через девять месяцев его заподозрили в перечислении криптовалюты украинцу на амуницию для Вооруженных сил Украины. Елисеев признался в содеянном.