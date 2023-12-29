Россиянин расправился с бывшей возлюбленной за отказ возобновить отношения

Россиянин расправился с бывшей сожительницей и угрожал ее внукам

В Тынде задержали 69-летнего россиянина, учинившего расправу над бывшей возлюбленной и угрожавшего ее внукам. Об этом в пятницу, 29 декабря, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в ночь на 14 октября находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина пришел к бывшей сожительнице, проживавшей с внуками 13 и 16 лет. Он потребовал возобновить отношения, но женщина ответила отказом, в результате чего произошел конфликт, а злоумышленник взялся за нож.

В ходе нападения женщина получила несовместимые с жизнью ножевые ранения. Из-за ее криков проснулись внуки и пришли на кухню узнать, что произошло. Обвиняемый, собираясь покинуть квартиру, пригрозил им ножом и физической расправой, после чего скрылся. Высказанные угрозы дети восприняли реально и спрятались в другой комнате.

На предварительном следствии обвиняемый полностью признал свою вину. По ходатайству следователя судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.