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19:34, 29 декабря 2023Силовые структуры

Россиянин скачал приложение и потерял 12 миллионов рублей

В Москве пенсионер потерял 12 млн рублей из-за мошеннического приложения

Фото: Huy Phan / Unsplash

В Москве мошенники убедили пенсионера скачать на телефон приложение, из-за которого со счета мужчины украли 12 миллионов рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Потерпевший рассказал, что ему позвонил мужчина, который представился сотрудником местной телекоммуникационной компании и предложил скачать приложения для «перехода на новые виды связи». После позвонил якобы сотрудник Центробанка и попросил осуществить ряд операций в приложении для «разблокировки лимитов перевода». В результате аферисты получили доступ к мобильному банку пенсионера и сняли с его счета все сбережения.

Ранее мошенники обманули летчика-космонавта и Героя России Михаила Тюрина на десять миллионов рублей.

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