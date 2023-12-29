Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:27, 29 декабря 2023Силовые структуры

Россиянин украл елку для сожительницы и спрятал ее от полицейских в ванной

Житель Омска подарил любимой украденную елку и спрятал ее в ванной от силовиков

Фото: Kieran White / Unsplash

В Омске мужчина подарил сожительнице украденную елку, а когда к ним пришли полицейские, спрятал ее в ванной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении МВД по Омской области.

По данным ведомства, накануне в отделение полиции поступило сообщение о краже ели из двора по улице Карбышева. Изучив камеры видеонаблюдения, полицейские установили, что похитить дерево мог 28-летний ранее судимый местный житель. Вместе с братом мужчина спилил ель ножовкой и увез в качестве новогоднего подарка для сожительницы. Злоумышленники даже успели украсить ее, а когда к ним пришел силовик, спрятали дерево в ванной комнате.

Несмотря на это, участковый смог найти елку и вернуть ее законным владельцам. По факту преступления проводится проверка.

Ранее двое мужчин в Самаре напали на продавца елочного базара и забрали у него четыре новогодние елки.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Комментарии отключены
      Последние новости

      По Украине нанесен массированный удар. Повреждены критически важные объекты — военный завод в Киеве и порт Одессы

      На Украине ракетную атаку России оценили словами «столько мы еще не видели»

      Российский регион ввел выплаты для одной категории граждан

      Полиция задержала россиянина за удар ножом охранника заправки

      Раскрыта главная причина «китаизации» российского рынка смартфонов

      Россиян предупредили о рисках одного типа аренды жилья

      В США заявили о поражении Украины в зоне СВО

      Модель OnlyFans порадовала фанатов новыми фото в откровенном образе

      На судне в российском регионе произошел пожар

      На Украине заявили о проблемах с поддержкой со стороны США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости