Россиянин украл елку для сожительницы и спрятал ее от полицейских в ванной

Житель Омска подарил любимой украденную елку и спрятал ее в ванной от силовиков

В Омске мужчина подарил сожительнице украденную елку, а когда к ним пришли полицейские, спрятал ее в ванной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении МВД по Омской области.

По данным ведомства, накануне в отделение полиции поступило сообщение о краже ели из двора по улице Карбышева. Изучив камеры видеонаблюдения, полицейские установили, что похитить дерево мог 28-летний ранее судимый местный житель. Вместе с братом мужчина спилил ель ножовкой и увез в качестве новогоднего подарка для сожительницы. Злоумышленники даже успели украсить ее, а когда к ним пришел силовик, спрятали дерево в ванной комнате.

Несмотря на это, участковый смог найти елку и вернуть ее законным владельцам. По факту преступления проводится проверка.

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