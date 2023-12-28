Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:30, 28 декабря 2023Силовые структуры

Два российских уголовника совершили налет и украли четыре новогодние елки

В Самаре задержали отобравших у продавца новогодние елки грабителей

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Самаре полиция задержала двоих российских уголовников, подозреваемых в ограблении елочного базара. Об этом в четверг, 28 декабря, сообщает пресс-служба МВД.

По данным полиции, грабители напали на продавца елочного базара, ударили его по лицу и забрали четыре новогодние елки. После это они скрылись с места преступления. Как поясняет полиция, похищенным налетчики распорядились по своему усмотрению. Возбуждено уголовное дело о грабеже.

15 декабря сообщалось, что в Москве следователи возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего подростка и его 18-летнего знакомого за кражу ели с территории организации.

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Батальон из бывших украинских пленных принял первый бой с ВСУ. В отряде рассказали, как это было

      Россиянам назвали способы правильно подготовиться к ремонту

      Россиянин похитил девушку на почве ревности и избивал ее в течение дня

      Появились подробности о снятых с поезда Москва — Симферополь детях

      США предложили изучить способы изъять заблокированные активы России

      В Конгрессе проверят данные о сговоре Байдена по делу его сына Хантера

      В России решили заманить иностранных инвесторов длинными визами

      Рост экономики России замедлился

      Россиянин описал катание на лыжах в Сочи фразой «цены как в Куршевеле»

      Российским ресторанам захотели разрешить продавать алкоголь навынос

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости