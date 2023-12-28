Два российских уголовника совершили налет и украли четыре новогодние елки

В Самаре задержали отобравших у продавца новогодние елки грабителей

В Самаре полиция задержала двоих российских уголовников, подозреваемых в ограблении елочного базара. Об этом в четверг, 28 декабря, сообщает пресс-служба МВД.

По данным полиции, грабители напали на продавца елочного базара, ударили его по лицу и забрали четыре новогодние елки. После это они скрылись с места преступления. Как поясняет полиция, похищенным налетчики распорядились по своему усмотрению. Возбуждено уголовное дело о грабеже.

15 декабря сообщалось, что в Москве следователи возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего подростка и его 18-летнего знакомого за кражу ели с территории организации.