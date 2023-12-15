Россияне украли ель и поставили у себя в квартире

В Москве возбудили дело в отношении похитителей ели с территории организации

В Москве следователи возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего подростка и его 18-летнего знакомого за кражу ели с территории организации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Молодые люди проходят обвиняемыми по статье 158 («Кража») УК РФ.

По версии следствия, обвиняемые гуляли ночью по проспекту Буденного и заметили на территории организации ель. Они решили перелезть через забор, вырвать дерево из грунта и поставить у себя в квартире. Правоохранители быстро вычислили похитителей ели по видеокамерам. Силовики обнаружили дерево стоимостью более 5,7 тысячи рублей в квартире одного из злоумышленников.

Ранее главу Ардатовского поселка городского типа Нижегородской области Георгия Жданкина наказали за спиленную у местной пенсионерки новогоднюю ель.