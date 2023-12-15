Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:08, 15 декабря 2023Силовые структуры

Россияне украли ель и поставили у себя в квартире

В Москве возбудили дело в отношении похитителей ели с территории организации

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

В Москве следователи возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего подростка и его 18-летнего знакомого за кражу ели с территории организации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Молодые люди проходят обвиняемыми по статье 158 («Кража») УК РФ.

По версии следствия, обвиняемые гуляли ночью по проспекту Буденного и заметили на территории организации ель. Они решили перелезть через забор, вырвать дерево из грунта и поставить у себя в квартире. Правоохранители быстро вычислили похитителей ели по видеокамерам. Силовики обнаружили дерево стоимостью более 5,7 тысячи рублей в квартире одного из злоумышленников.

Ранее главу Ардатовского поселка городского типа Нижегородской области Георгия Жданкина наказали за спиленную у местной пенсионерки новогоднюю ель.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      На Украине в зале заседаний произошел взрыв, ранены более 20 человек. Гранаты подорвал депутат от партии Зеленского

      Директору охраняющего брянскую гимназию ЧОПа заменили меру пресечения

      В МИД рассказали о выгоде Украины для США

      «АвтоВАЗ» рассказал о росте цен с февраля 2022 года

      Грабители украли у туриста часы за 50 миллионов рублей и скрылись на самокатах

      Названо любимое видео россиян

      Набиуллина объяснила необходимость повышения ключевой ставки

      На Урале родители потеряли сына из-за гирлянды

      Лунные ресурсы признали важными для будущего США

      Мишустин поручил обеспечить граждан вакциной от кори, паротита и краснухи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости