Россиянка несколько дней пролежала без сознания после избиения сожителем

В Татарстане женщина несколько дней лежала без сознания после избиения сожителем

В Татарстане следователи возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя, который избил сожительницу и оставил ее в квартире одну на несколько дней. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина проходит обвиняемым по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Его отправили под стражу.

По версии следствия, 18 декабря обвиняемый выпивал в квартире вместе с 38-летней сожительницей. У пары возник конфликт, в результате которого мужчина избил женщину и ушел из дома на несколько дней. После возвращения он обнаружил, что сожительница лежит без сознания. Потерпевшая была доставлена в больницу, но там помочь ей уже не смогли.

Ранее в Пермском крае осудили жителя Краснокамска, который систематически избивал проживавшую с ним беременную любовницу и угрожал ей физической расправой.