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07:41, 29 декабря 2023Россия

Российские дети получили ожоги роговицы глаз в детсаду

На Чукотке двое детей получили ожоги роговицы глаз в саду из-за кварцевой лампы

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

В поселке Угольные Копи на Чукотке двое детей получили ожоги роговицы глаз в детсаду. Об этом сообщила прокуратура российского региона на своем сайте.

Там уточнили, что дети пострадали из-за работы кварцевой лампы. О состоянии несовершеннолетних после случившегося информации не приводится.

«Прокуратура установит все обстоятельства и причины произошедшего, проверит соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, даст оценку действиям работников детского сада», — отчитались в надзорном ведомстве.

Ранее в городе Заринск Алтайского края 15 человек получили химические ожоги лица и слизистых после посещения кафе. Четверо пострадавших — дети. Все получившие ожоги россияне были в кафе, где в банкетном зале работала кварцевая лампа.

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      Анастасия Шейкина
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