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15:56, 29 декабря 2023Россия

Российский губернатор порассуждал о марсианах в ответе про наличие бомбоубежищ

Псковский губернатор Ведерников сравнил атаку на регион с нападением марсиан

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников порассуждал о нападении инопланетян, отвечая на обезличенный вопрос жителей о порядке действий при возможной атаке на регион. Свои заявления он сделал в эфире радиостанции ПЛН.

Ведущий радиопередачи задал Ведерникову вопрос о действиях властей по обеспечению безопасности в регионе в контексте атаки Украины на псковский аэропорт, случившейся в ночь на 31 августа. В своем ответе глава региона сообщил, что ему регулярно поступают вопросы от жителей Псковской области по поводу укрытий, но вероятность атаки он сравнил с вторжением марсиан.

«Натыкался на вопросы — а если нас будут бомбить, а если ядерная война, где бомбоубежища, куда бежать, и так далее... Ну если марсиане нападут? Давайте тоже этот сценарий прорабатывать?» — ответил жителям региона губернатор.

При этом Ведерников заявил, что, несмотря на бюджетные трудности, власти региона помогают военным обеспечивать безопасность в Псковской области.

По свидетельствам очевидцев, 30 августа псковский аэропорт атаковали около 20 дронов. В результате атаки беспилотников загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.

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