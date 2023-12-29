Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
18:25, 29 декабря 2023Экономика

Российский миллиардер продал контрольный пакет корпорации АЕОН

Бизнесмен Роман Троценко продал топ-менеджерам 69 процентов корпорации АЕОН
Роман Троценко

Роман Троценко. Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Российский бизнесмен Роман Троценко (38-е место в рейтинге богатейших россиян, 3,2 миллиарда долларов), который основал холдинг «Корпорация АЕОН», продал 69 процентов принадлежавших ему долей в группе. Сделку оценили в 20 миллиардов рублей. Об этом узнал РБК.

Покупателями стали гендиректор ИК Дмитрий Мироненко (36 процентов) и руководитель угольного подразделения группы Александр Орехов (33 процента). Последний займет пост председателя совета директоров АЕОН. После завершения сделок доля Троценко в холдинге сократилась до 31 процента. Миллиардер покинет совет директоров компании.

На балансе компании, в которой прошла сделка, находятся все угольные активы группы: «Северная Звезда», «Воркута-Уголь», «Восток-уголь», а также активы в сфере недвижимости. Химические активы и холдинг «Новапорт» проданы не были. Троценко, продавший значительную долю в компании, намерен сконцентрироваться на благотворительных проектах в сфере развития городской среды и образования, объяснили изданию в компании. По инициативе бизнесмена разработаны мастер-планы модернизации ряда моногородов (город химиков Менделеевск в Татарстане, Кемерово, Воркута). Миллиардер входит в попечительский совет школы-пансиона Летово и совет директоров школы управления Сколково.

АЕОН — это многопрофильный холдинг, в структуру которого входят компании по жилищному и промышленному строительству, речному транспорту, управлению аэропортами и активы в других отраслях.

В апреле 2022 года компания «Русская энергия», принадлежавшая на тот момент бывшему топ-менеджеру инвесткомпании А1 Андрею Тясто и владельцу инфраструктурного холдинга AEON Роману Троценко, приобрела одного из крупнейших в стране угледобывающих предприятий «Воркутауголь». Компания принадлежала «Северстали» попавшего под санкции российского миллиардера Алексея Мордашова.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Грушко
      Комментарии отключены
      Последние новости

      На Украине признали бессилие перед российской ракетой X-22. ВСУ не смогли сбить ни одну из них

      Раскрыт чудо-смартфон

      На Первый канал вернется популярная передача

      Назван лучший вид тренировок для пластики и грации

      Российские военные получили 1,5 тысячи танков в 2023 году

      В одном регионе договорились о ценах на яйца

      Сайт кандидата Путина подвергся многочисленным DDoS-атакам из-за рубежа

      Сексолог объяснила желание звезд обнажиться на вечеринке Ивлеевой

      Суд заочно арестовал фигуранта дела о хищении средств АСВ

      Президент Польши обратился к НАТО по вопросу залетевшей с Украины ракеты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости