Российский миллиардер продал контрольный пакет корпорации АЕОН

Бизнесмен Роман Троценко продал топ-менеджерам 69 процентов корпорации АЕОН

Российский бизнесмен Роман Троценко (38-е место в рейтинге богатейших россиян, 3,2 миллиарда долларов), который основал холдинг «Корпорация АЕОН», продал 69 процентов принадлежавших ему долей в группе. Сделку оценили в 20 миллиардов рублей. Об этом узнал РБК.

Покупателями стали гендиректор ИК Дмитрий Мироненко (36 процентов) и руководитель угольного подразделения группы Александр Орехов (33 процента). Последний займет пост председателя совета директоров АЕОН. После завершения сделок доля Троценко в холдинге сократилась до 31 процента. Миллиардер покинет совет директоров компании.

На балансе компании, в которой прошла сделка, находятся все угольные активы группы: «Северная Звезда», «Воркута-Уголь», «Восток-уголь», а также активы в сфере недвижимости. Химические активы и холдинг «Новапорт» проданы не были. Троценко, продавший значительную долю в компании, намерен сконцентрироваться на благотворительных проектах в сфере развития городской среды и образования, объяснили изданию в компании. По инициативе бизнесмена разработаны мастер-планы модернизации ряда моногородов (город химиков Менделеевск в Татарстане, Кемерово, Воркута). Миллиардер входит в попечительский совет школы-пансиона Летово и совет директоров школы управления Сколково.

АЕОН — это многопрофильный холдинг, в структуру которого входят компании по жилищному и промышленному строительству, речному транспорту, управлению аэропортами и активы в других отраслях.

В апреле 2022 года компания «Русская энергия», принадлежавшая на тот момент бывшему топ-менеджеру инвесткомпании А1 Андрею Тясто и владельцу инфраструктурного холдинга AEON Роману Троценко, приобрела одного из крупнейших в стране угледобывающих предприятий «Воркутауголь». Компания принадлежала «Северстали» попавшего под санкции российского миллиардера Алексея Мордашова.