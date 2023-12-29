От Шнурова потребовали миллионы рублей за пропаганду асоциального образа жизни

Mash: Морозов потребовал от Шнурова 10 миллионов рублей за моральные страдания

Активист из религиозной группы «Братство Морозов — Златоуст» Александр Морозов обвинил лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова в пропаганде асоциального образа жизни. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Он также обвинил компанию Google в соучастии как владельца YouTube. По его мнению, платформа распространяет контент группы «Ленинград», тем самым негативно влияя на «неокрепшие умы». Соответствующий иск был подан в Замоскворецкий суд Москвы. Морозов потребовал 10 миллионов рублей в качестве компенсации за моральные страдания.

Ранее Сергей Шнуров написал песню «Тюль» о голой вечеринке Анастасии Ивлеевой. За пять часов она набрала 290 тысяч просмотров.