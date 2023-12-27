Шнуров написал песню о голой вечеринке Ивлеевой

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал песню «Тюль» о голой вечеринке Анастасии Ивлеевой. Композиция выложена на канале группы на YouTube. За пять часов она набрала 290 тысяч просмотров.

В тексте, в частности, говорится, что из-за гостей вечеринки, на которых «были только кроссы», у «народа есть вопросы».

Вечеринка с участием звездных гостей прошла 20 декабря в клубе Mutabor, снимки с мероприятия попали в интернете, вызвав критику со стороны общественности. Почти все участники вечеринки принесли извинения, так поступили, например, Филипп Киркоров и Дима Билан.

Извинения принесла и сама Ивлеева, однако в отношении нее уже началась выездная проверка ФНС.

Ночной клуб в итоге оказался опечатан полицией и перестал работать, а гости скандальной вечеринки начали сталкиваться с отменой собственных концертов и рекламных контрактов.