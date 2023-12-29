Единый энергорынок России и Белоруссии не смогли запустить в срок

Министр Шульгинов рассказал о сдвиге сроков запуска единого энергорынка РФ и РБ

Россия и Белоруссия не смогут запустить единый энергорынок с 1 января 2024 года, как было запланировано, дата сдвигается на пока не определенный срок. Об этом рассказал глава Министерства энергетики РФ Николай Шульгинов, передает ТАСС.

По его словам, стороны уже продвинулись по многим вопросам, имеется межгосударственный договор, но в силу он будет вступать позднее. Министр отметил, что запуск разделен на этапы, пока говорить о реализации всех сложно.

В ноябре 2023 года посол РБ в России Дмитрий Крутой указывал, что текст соглашения о создании и функционировании единого энергорынка готов и неформально работает, хотя еще не подписан.

В соответствии с планами с 2025 года объединенный рынок электроэнергии двух стран должен быть синхронизирован с работой рынка электроэнергии Евразийского экономического союза.

Ранее сообщалось, что Белоруссия сократила расходы на национальную космическую программу, связанную с дистанционным зондированием Земли, для строительства картофелехранилища при Толочинском консервном заводе мощностью 20 тысяч тонн.