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12:41, 28 декабря 2023Экономика

Белоруссия построит на средства космической программы картофелехранилище

Белоруссия снизит расходы на новый спутник для строительства картофелехранилища

Фото: Михаил Солунин / Коммерсантъ

Правительство Белоруссии сократило расходы на национальную космическую программу для строительства картофелехранилища при Толочинском консервном заводе мощностью 20 тысяч тонн. Постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Стоимость инновационного проекта увеличена на 2,3 миллиона белорусских рублей (66 миллионов российских рублей). В том числе 2,1 миллиона (60 миллионов российских) возьмут из средств Национальной академии наук (НАН) «для создания Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли».

Указ о создании Белорусской космической системы дистанционного зондирования (БКСДЗ) президент Александр Лукашенко подписал 20 лет назад. В 2012 году был запущен первый спутник. Запланированный срок его службы составлял пять лет, но не раз продлевался. В последний раз в 2022 году глава президиума НАН Владимир Гусаков сообщил, что аппарат будет задействован до 2025 года.

Ранее глава «Роскосмоса» Юрий Борисов рассказал, что западные санкции, введенные после начала боевых действий на Украине, и отказ недружественных государств от сотрудничества обошелся госкорпорации в 180 миллиардов рублей. Выход на безубыточность планируется в течение двух-трех лет. В 2022 году убытки достигли 17,3 миллиарда рублей.

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      Платон Щукин
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