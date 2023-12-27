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09:04, 27 декабря 2023Экономика

«Роскосмос» раскрыл уровень потерь после отказа Запада от сотрудничества

Глава «Роскосмоса» Борисов заявил о потере 180 миллиардов рублей из-за санкций

Фото: Roscosmos / Globallookpress.com

Западные санкции, введенные после начала боевых действий на Украине, и отказ недружественных государств от сотрудничества обошелся «Роскосмосу» в 180 миллиардов рублей. Такие цифры в интервью телеканалу «Россия 24» раскрыл глава госкорпорации Юрий Борисов, передает «Коммерсантъ».

До 2022 года совокупный экспорт оценивался в 230 миллиардов рублей, таким образом, доля потерянных теперь для контрактов стран составляла около 80 процентов. Речь шла о поставках двигателей и пусковых услугах.

По словам Борисова, окончательные итоги работы компании за текущий год еще не подведены, но в «Роскосмосе» надеются, что в течение двух-трех лет смогут выйти на безубыточность. В 2022 году убытки достигли 17,3 миллиарда рублей. Из положительных тенденций Борисов отметил рост консолидированной выручки отрасли на 24 миллиарда рублей по сравнению с прошлым годом.

В конце октября на совещании по вопросам развития космической отрасли президент России Владимир Путин потребовал увеличить зарплаты в космической отрасли, чтобы оттуда не уходили специалисты, а также радикально снизить стоимость доставки аппаратов на околоземную орбиту.

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Отдельно глава государства призвал делать крупные проекты окупаемыми, чтобы в отрасль активно вкладывался частный бизнес, и она меньше зависела от государственной поддержки. Для подготовки специалистов президент поручил нарастить просветительскую деятельность, расширить программу школьных спутников, запустить ее аналоги в колледжах и университетах, также организовать ежегодные конкурсы в сфере инноваций в космической области.

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      Платон Щукин
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