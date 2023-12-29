Российские школьники слепили снеговика размером с двухэтажный дом

В новокузнецком интернате дети слепили шестиметрового снеговика

Воспитанники новокузнецкой школы-интерната слепили шестиметрового снеговика. Сооружение высотой с двухэтажный дом засняли на видео и опубликовали в сообществе учреждения во «ВКонтакте».

Как рассказано в ролике, снеговика гигантских размеров дети построили самостоятельно. Судя по кадрам, он как минимум в три раза превышает человеческий рост.

Ранее в подмосковном Одинцово дети отвоевали снежную горку у коммунальщиков. Ребята выстроились цепочкой перед ковшом трактора, а другие закидали снежками, скандируя: «Вали, это наша горка! Мы никому не отдадим эту горку!»