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18:54, 6 декабря 2023Среда обитания

В Подмосковье дети защитили снежную горку от коммунальщиков

В Одинцово дети отвоевали снежную горку у коммунальщиков

Работники коммунальных служб не смогли расчистить от сугробов один из дворов подмосковного города Одинцово. Большую снежную горку близ жилого дома удалось отвоевать школьникам. Видео с места происшествия публикует Telegram-канал «Типичное Одинцово».

Увидев приближающуюся к горке снегоуборочную технику, дети выстроились цепочкой перед ковшом трактора. Не решившись бороться с защитниками снежной горки, водитель с улыбкой сел в кабину и развернулся. Другие два трактора ребята закидали снежками, скандируя: «Вали, это наша горка! Мы никому не отдадим эту горку!»

Ранее в Ленинградской области водители уборочной техники засыпали ребенка снегом и попали на видео. Отец мальчика отметил, что дети решили поиграть на горке. При этом коммунальщики не огородили место проведения работ и не подавали предупредительных сигналов.

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      Виктория Клабукова
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