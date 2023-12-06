В Подмосковье дети защитили снежную горку от коммунальщиков
Работники коммунальных служб не смогли расчистить от сугробов один из дворов подмосковного города Одинцово. Большую снежную горку близ жилого дома удалось отвоевать школьникам. Видео с места происшествия публикует Telegram-канал «Типичное Одинцово».
Увидев приближающуюся к горке снегоуборочную технику, дети выстроились цепочкой перед ковшом трактора. Не решившись бороться с защитниками снежной горки, водитель с улыбкой сел в кабину и развернулся. Другие два трактора ребята закидали снежками, скандируя: «Вали, это наша горка! Мы никому не отдадим эту горку!»
Ранее в Ленинградской области водители уборочной техники засыпали ребенка снегом и попали на видео. Отец мальчика отметил, что дети решили поиграть на горке. При этом коммунальщики не огородили место проведения работ и не подавали предупредительных сигналов.