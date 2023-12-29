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16:26, 29 декабря 2023Интернет и СМИ

Собчак оценила фильм с постельными сценами мужа фразой «взбудоражил наши вечера»

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак заявила, что ей понравился сериал ее супруга, режиссера Константина Богомолова, где он сыграл главного героя Кешу и снялся в постельных сценах. Об этом она высказалась в своем Telegram-канале.

На вопрос подписчика о том, как журналистка оценивает фильм с участием супруга, Собчак ответила, что ей понравилась картина. «Это даже как-то немножечко взбудоражило наши вечера. Было что вечером дома посмотреть вместо Pornhub», — оценила она произведение.

Телеведущая также призналась, что эротические сцены с участием супруга рассмешили ее. Ей показалось забавным поведение Богомолова в них. По словам Собчак, в реальной жизни в подобных ситуациях он ведет себя иначе.

Ранее Собчак высказалась об участии мужа в постельных сценах. По ее словам, те, кто задает ей вопросы о ее отношении к эротическим эпизодам с Богомоловым и другими женщинами, не понимает, как строятся отношениями между супругами.

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