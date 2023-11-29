Собчак высказалась о секс-сценах мужа словами «как же надо нас не понимать»

Телеведущая Ксения Собчак высказалась о постельных сценах с участием мужа, режиссера Константина Богомолова. В посте, опубликованном в соцсети Instagram (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), журналистка ответила на вопрос о том, как она относится к секс-сценам с супругом, словами «как же надо нас не понимать».

«Огромное количество вопросов было на премьере сериала "Кеша": мол, как же так, ваш муж играет постельные сцены с другими женщинами. Как же надо нас не понимать, чтобы так формулировать», — написала Собчак.

Ранее Собчак дала совет людям, которым еще не исполнилось 25 лет. Журналистка порекомендовала молодежи не лениться и не бояться проявлять себя.

Перед этим телеведущая сообщила, что отдохнула в Турции, и порассуждала об ограничениях, которые многие страны ввели в отношении россиян. Собчак выразила уверенность, что «русскому человеку невозможно что-то запретить».