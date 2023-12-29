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13:32, 29 декабря 2023Мир

Стало известно о подключении шпионского шара из Китая к американскому провайдеру

NBC: в США выяснили, что шпионский шар из КНР подключился к местному провайдеру

Фото: Department of Defense / Wikimedia

Разведка США выяснила, что китайский шпионский шар, сбитый в небе над Южной Каролиной в феврале, использовал для связи местного интернет-провайдера. Об этом сообщает NBC News.

Как указали источники телеканала, за шаром была установлена электронная слежка, которая установила, что шар был подключен к одному из американских интернет-провайдеров. Как стало известно, благодаря этому шар в автономном режиме отправлял сообщения в КНР.

Компания, обвиненная в содействии китайской разведке, отрицает свою связь с шаром и настаивает на проведении собственного расследования. NBC News отказывается разглашать название провайдера из соображений конфиденциальности.

3 февраля над северной частью США появился китайский разведывательный шар и был сбит на следующий день по приказу президента США Джо Байдена.

Виктория Кондратьева
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