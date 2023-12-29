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06:01, 29 декабря 2023Россия

Су-35 отогнал от российских бомбардировщиков самолеты ВСУ в зоне СВО

МО России: истребитель Су-35 прикрыл бомбардировщики от авиации ВСУ и отогнал ее
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: пресс-служба Минпромторга РФ / РИА Новости

Истребитель Су-35 прикрыл бомбардировщики в зоне специальной военной операции (СВО) от самолетов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые в итоге прервали выполнение задания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Пилот Су-35С по имени Иван должен был сопроводить и прикрыть бомбардировщики. Во время выполнения задания летчик заметил в воздухе ударную группу противника.

«Выполнил наведение на данную группу, по указаниям командного пункта сблизился, поставил на атаку», — рассказал военный. Авиацию ВСУ удалось отогнать, она прекратила выполнение своей задачи. Все российские самолеты вернулись на аэродром вылета, выполнив боевую задачу.

В июле первый замгендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков сообщил, что Россия вдвое нарастила выпуск многоцелевых истребителей Су-35 и истребителей-бомбардировщиков Су-34.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Марина Совина
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