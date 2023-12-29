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20:53, 29 декабря 2023Силовые структуры

Тело отца известного российского журналиста нашли в овраге

В Видном нашли тело отца журналиста Владимира Легойды, мужчину могли убить

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Видном нашли тело отца журналиста Владимира Легойды Романа. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, Романа Легойду убили во время разбойного нападения. Оно произошло днем 29 декабря, когда мужчина гулял с внуком. На месте преступления работают следователи. Тело обнаружили в овраге около дороги.

Владимир Легойда — церковный и общественный деятель, журналист, специалист в области культурологии, политологии и религиоведения.

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