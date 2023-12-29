Туристка сорвалась с 20-метровой скалы на глазах возлюбленного и не выжила

Daily Mail: туристка из Сингапура сорвалась со скалы в США во время фотосессии

В США туристка из Сингапура сорвалась со скалы во время фотосессии и не выжила. Подробности публикует издание Daily Mail.

Инцидент произошел в пятницу, 22 декабря. Известно, что 39-летняя путешественница гуляла по туристической тропе в национальном парке Минневаска вместе с мужем. Когда пара остановилась, чтобы сфотографироваться на краю обрыва, женщина потеряла равновесие и упала с 20-метровой скалы на глазах у возлюбленного.

Мужчина позвонил в службу 911, и на место прибыли спасатели. Туристку эвакуировали в больницу города Элленвилл на вертолете, там ее передали врачам. Как сообщил позже ее супруг, медики боролись за жизнь женщины три часа, но спасти ее не удалось.

Как выяснило издание, последними словами женщины было то, что у нее есть две собаки и она хочет сладкого чаю. «Я плакал без перерыва последние 12 часов. Ты моя жена, лучший друг и родственная душа», — написал муж туристки в своих соцсетях.

Ранее трех россиян спасли на реке Курджипс в Краснодарском крае. Туристы отправились на прогулку в Гуамское ущелье и заблудились. Спасателям пришлось переправлять путешественников через бушующую реку с помощью альпинистского снаряжения.