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13:03, 29 декабря 2023Путешествия

У российского самолета с пассажирами на борту отказал двигатель во время полета

У летевшего из Москвы самолета Utair отказал двигатель во время полета

Фото: Leonid Faerberg / Globallookpress.com

У самолета российской авиакомпании Utair с пассажирами на борту отказал двигатель во время полета. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Непредвиденная ситуация произошла с лайнером, летевшим из Москвы в Когалым, ночью в пятницу, 29 декабря. «Через два часа после вылета из Внуково командир воздушного судна объявил сигнал срочности и доложил диспетчерам об отказе правого двигателя», — говорится в сообщении.

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По данным источника, пилоты решили следовать в ближайший аэропорт Сургута, где спустя полчаса борт благополучно приземлился. Отмечается, что из-за неблагоприятных погодных условий в Когалыме представители перевозчика отправят пассажиров рейса до пункта назначения из сургутской авиагавани наземным транспортом.

Ранее в декабре у самолета российской авиакомпании Utair с пассажирами на борту в воздухе отказала навигация. Инцидент произошел с лайнером, следовавшим из Тюмени в Урай, практически сразу после начала рейса.

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      Фариза Бацазова
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