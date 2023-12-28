У российского самолета с пассажирами на борту в воздухе отказала навигация
У самолета российской авиакомпании Utair с пассажирами на борту в воздухе отказала навигация. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.
Непредвиденная ситуация произошла с лайнером, летевшим из Тюмени в Урай, в среду, 27 декабря, практически сразу после начала рейса. «После взлета при начале разворота пропали показания части навигационных систем», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пилоты приняли решение следовать в аэропорт вылета Рощино. В результате воздушное судно благополучно приземлилось в тюменской авиагавани. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.
По данным источника, специалисты провели работы по поиску и устранению неисправностей в самолете. После этого лайнер был допущен к полетам.
Ранее 28 декабря российский самолет Ан-24 при посадке в якутском поселке Зырянка отклонился от полосы и сел на замерзшую реку Колыму. На борту было 30 пассажиров и четыре члена экипажа, они не пострадали. Лайнер также не имеет повреждений.