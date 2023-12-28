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20:02, 28 декабря 2023Путешествия

У российского самолета с пассажирами на борту в воздухе отказала навигация

У летевшего из Тюмени самолета Utair отказала навигация

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

У самолета российской авиакомпании Utair с пассажирами на борту в воздухе отказала навигация. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с лайнером, летевшим из Тюмени в Урай, в среду, 27 декабря, практически сразу после начала рейса. «После взлета при начале разворота пропали показания части навигационных систем», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пилоты приняли решение следовать в аэропорт вылета Рощино. В результате воздушное судно благополучно приземлилось в тюменской авиагавани. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

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По данным источника, специалисты провели работы по поиску и устранению неисправностей в самолете. После этого лайнер был допущен к полетам.

Ранее 28 декабря российский самолет Ан-24 при посадке в якутском поселке Зырянка отклонился от полосы и сел на замерзшую реку Колыму. На борту было 30 пассажиров и четыре члена экипажа, они не пострадали. Лайнер также не имеет повреждений.

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      Фариза Бацазова
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