Украина назвала инцидент с НЛО в Польше сигналом Западу

Представитель ВС ВСУ Игнат назвал инцидент с НЛО в Польше сигналом Западу

Инцидент с неопознанным летающим объектом (НЛО), нарушившим воздушное пространство Польши, является сигналом Западу о необходимости усиления противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Воздушных сил Вооруженных сил республики (ВС ВСУ) Юрий Игнат, передает «РБК-Украина».

Он уверен, что для предотвращения таких эксцессов в будущем необходимо насытить Украину средствами ПВО: «Это еще один сигнал нашим партнерам, чтобы Украину усилить необходимым количеством средств ПВО, чтобы мы стали щитом между агрессором и Европой. Защитили себя и защитили их».

Ранее президент Польши Анджей Дуда созвал срочное совещание с военными из-за НЛО, который вошел в польское воздушное пространство со стороны Украины. Польская сторона привела все военные силы в боеготовность.