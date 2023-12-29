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16:01, 29 декабря 2023Бывший СССР

Украина назвала инцидент с НЛО в Польше сигналом Западу

Представитель ВС ВСУ Игнат назвал инцидент с НЛО в Польше сигналом Западу
Юрий Игнат

Юрий Игнат. Кадр: Media Center Ukraine - Ukrinform / YouTube

Инцидент с неопознанным летающим объектом (НЛО), нарушившим воздушное пространство Польши, является сигналом Западу о необходимости усиления противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Воздушных сил Вооруженных сил республики (ВС ВСУ) Юрий Игнат, передает «РБК-Украина».

Он уверен, что для предотвращения таких эксцессов в будущем необходимо насытить Украину средствами ПВО: «Это еще один сигнал нашим партнерам, чтобы Украину усилить необходимым количеством средств ПВО, чтобы мы стали щитом между агрессором и Европой. Защитили себя и защитили их».

Ранее президент Польши Анджей Дуда созвал срочное совещание с военными из-за НЛО, который вошел в польское воздушное пространство со стороны Украины. Польская сторона привела все военные силы в боеготовность.

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      Глеб Палехов
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