Причины созыва Украиной экстренной встречи с донорами объяснили

Политолог Топорнин: Украина созвала встречу с донорами из-за нехватки денег

Украина решила созвать экстренную встречу по финансированию с донорами из-за нехватки денег в бюджете. Так причину срочных переговоров Киева с союзниками в разговоре с «Лентой.ру» объяснил доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

«Случилась задержка с выделением денег со стороны США и Европейского союза. У США 60 миллиардов зарезервировано для помощи Украины, но этот проект пока не проходит голосование у демократов и республиканцев. Соответственно, [президент США Джо] Байден не может эти деньги выделить Киеву. И мы знаем, что 50 миллиардов евро, которые зарезервировал Европейский союз, — это деньги на три года, до 2027-го — тоже столкнулись с проблемой. Венгрия открыто выступила против, некоторые другие страны кулуарно тоже выражают сомнения, и ситуация для Киева стала складываться тревожная», — объяснил политолог.

В бюджет Украины на новый финансовый год заложена помощь Запада, отметил он. Если эти деньги не поступят на счета, финансовая система Украины будет испытывать большие сложности.

Сегодня они будут изыскивать все возможности, чтобы где-то получить, занять. Они сейчас находится поиске денег. Никто не говорит уже в Киеве: "Дайте нам просто денег, потому что вот нам их не хватает". Они готовы занимать деньги и под процент, им нужно в первом квартале обеспечить финансовую стабильность бюджетной системы Николай Топорнин политолог

По мнению Николая Топорнина, Украина старается найти деньги не только у своих союзников, но и привлечь помощь нейтральных государств.

«Очевидно, что надо прикладывать усилия правительству страны и лично премьер-министру [Украины Денису] Шмыгалю, чтобы где-то найти средства хотя бы чтобы пополнить бюджет до 1 апреля. Новая встреча в ЕС по поводу 50 миллиардов долларов состоится лишь 1 февраля. В США тоже не ранее середины января с рождественских каникул выйдет Конгресс, и там возобновятся дебаты, попытки Байдена снова провести этот законопроект поддержки Украины», — заключил политолог.

Как сообщило агентство Bloomberg, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль запросил экстренную встречу с донорами Киева в январе. На ней он хочет обсудить финансирование из-за «крайне высокой неопределенности» в вопросе бюджета республики в начале 2024 года. В письме Ключевой координационной группе доноров (MDCP), которая контролирует финансирование, Денис Шмыгаль заявил, что деньги нужны уже в следующем месяце для основных потребностей бюджета Украины. Bloomberg уточняет, что реакция на письмо украинского политика неизвестна.

