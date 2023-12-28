Украина запросила экстренную встречу с донорами по финансированию

Bloomberg: Шмыгаль попросил доноров о срочной встрече по финансированию Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль запросил экстренную встречу с донорами Киева в январе для обсуждения предоставления финансирования из-за «крайне высокой неопределенности» в вопросе бюджета страны в начале 2024 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо премьера.

Согласно документу, для поддержания макроэкономической стабильности «крайне необходимо», чтобы Киев «получил достаточное, немедленное и прогнозируемое финансирование начиная с января 2024 года». «Вряд ли возможно обсуждать проекты по восстановлению, когда мы практически не можем обеспечивать связанные с выживанием приоритеты в 2024-м. (...) Мы не можем ждать до марта для финансирования наших социальных нужд», — указал Шмыгаль.

Агентство указывает, что украинский премьер, обращаясь к межведомственной координационной платформе доноров для Украины, забил тревогу относительно положения финансов страны. Согласились ли доноры на срочную встречу или какой ответ был получен на письмо, пока неизвестно.

Ранее депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что Киев получил от Запада с начала специальной военной операции (СВО) 73,6 миллиарда гривен. Самыми главными донорами Украины, по его словам, стали Евросоюз, США и Международный валютный фонд (МВФ).

До этого министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что страна истощила внутренний потенциал для финансирования военных потребностей. Он объяснил, что искусственно увеличить сумму финансирования армии при мобилизации не получится. «У нас нет этих миллиардов», — подчеркнул глава Минфина Украины.