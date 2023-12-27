Депутат Рады назвал сумму полученных от Запада средств с начала СВО
Киев получил от Запада с начала специальной военной операции (СВО) 73,6 миллиарда гривен. Такую сумму полученных средств назвал депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в Telegram.
Депутат уточнил, что из всей суммы 42,5 миллиарда пришлись на 2023 год. Самыми главными донорами Украины, по его словам, стали Евросоюз, США и Международный валютный фонд (МВФ).
Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что Киев каждый день тратит на Вооруженные силы Украины по 5 миллиардов гривен (более 12 миллиардов рублей — прим. «Ленты.ру»).
При этом Марченко признал, что страна истощила внутренний потенциал для финансирования военных потребностей. Он объяснил, что искусственно увеличить сумму финансирования армии при мобилизации не получится. «У нас нет этих миллиардов», — подчеркнул глава Минфина Украины.