Депутат Рады назвал сумму полученных от Запада средств с начала СВО

Депутат Рады Железняк: Киев с начала СВО получил от Запада 73,6 миллиарда гривен

Киев получил от Запада с начала специальной военной операции (СВО) 73,6 миллиарда гривен. Такую сумму полученных средств назвал депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в Telegram.

Депутат уточнил, что из всей суммы 42,5 миллиарда пришлись на 2023 год. Самыми главными донорами Украины, по его словам, стали Евросоюз, США и Международный валютный фонд (МВФ).

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что Киев каждый день тратит на Вооруженные силы Украины по 5 миллиардов гривен (более 12 миллиардов рублей — прим. «Ленты.ру»).

При этом Марченко признал, что страна истощила внутренний потенциал для финансирования военных потребностей. Он объяснил, что искусственно увеличить сумму финансирования армии при мобилизации не получится. «У нас нет этих миллиардов», — подчеркнул глава Минфина Украины.

