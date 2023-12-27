В Киеве назвали сумму ежедневных расходов на ведение боевых действий

Глава Минфина Украины Марченко: Киев ежедневно тратит на ВСУ 5 миллиардов гривен

Киев каждый день тратит на Вооруженные силы Украины по 5 миллиардов гривен (более 12 миллиардов рублей — прим. «Ленты.ру»). Такую сумму ежедневных расходов на ведение боевых действий назвал глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко, передает Telegram-канал «Политика Страны».

Министр не понимает, почему обеспечивать украинских военных приходится «вскладчину». По его словам, на складах находится достаточно оружия и снаряжения, а волонтеры и правительственные организации и близко не стоят с возможностями государства по обеспечению армии.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко сообщил, что ВСУ испытывают острую нехватку дронов и боеприпасов. «Это преступление, за которое нужно наказать», — сказал он.