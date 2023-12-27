В Киеве признали истощение потенциала для финансирования военных потребностей

Глава Минфина Украины: потенциал для финансирования потребностей ВСУ истощен

Мобилизация 500 тысяч человек станет серьезным вызовом для Киева. Истощение потенциала для финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) признал глава министр финансов республики Сергей Марченко в эфире YouTube-канала украинского Forbes.

«Мы истощили наш внутренний потенциал касаемо финансирования военных потребностей и искусственно увеличить на энную сумму миллиардов гривен, так не выйдет, у нас нет этих миллиардов», — сказал глава Минфина.

Марченко подчеркнул, что если властям Украины придется искать деньги, то министерство должно знать конкретные сроки для выполнения своих функций. Он заявил, что ждет четко сформированных потребностей от ответственных лиц.

Ранее министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что если Киев не получит от Запада дополнительного финансирования, 10 миллионов пенсионеров могут остаться без льгот, а 1,5 миллиона учителей и 500 тысяч чиновников — без зарплат.