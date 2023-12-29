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21:32, 29 декабря 2023Мир

В США признали неэффективность санкций против России

NYT: в США предложили ставить маячки на оборудование, чтобы оно не попало в РФ

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

В США предложили монтировать электронные маячки на продаваемое за рубеж высокотехнологическое оборудование во избежание его попадания в Россию или Китай. Об этом пишет The New York Times (NYT).

С этой идеей выступили автор книги «Война чипов» Крис Миллер и создатель подкаста «Разговоры о Китае» Джордан Шнайдер. Эксперты отметили, что санкции на экспорт в КНР передового оборудования для производства микросхем, а также ограничения на поставки машиностроительных станков в Россию не работают. Их удается обходить с помощью несанкционированных перепродаж, которые сложно отследить, признали неэффективность эксперты.

«Следует обязать производителей оборудования из контролируемого списка устанавливать на нем защищенные от взлома геолокационные устройства. Трекер Apple AirTag стоит меньше 30 долларов», — уточнили специалисты.

Ранее в МИД Китая заявили, что односторонние санкции не могут решить проблем, а приведут к другим.

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      Марина Совина
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