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11:34, 26 декабря 2023Мир

Китай указал на неспособность односторонних санкций решить проблемы

МИД КНР: односторонние санкции не могут решить проблемы, а приведут к другим

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Китай всегда выступает против односторонних санкций, поскольку они не помогут решить проблемы, а приведут к другим побочным эффектам. Об этом заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин, сообщает РИА Новости.

«Факты доказали, что санкции и давление не могут решить проблемы, а, наоборот, могут привести к побочным эффектам», — сказала дипломат.

Ранее Китай пригрозил США ответными мерами на санкции против него из-за России. Мао Нин призвала американские власти немедленно исправить ошибочные меры и прекратить сдерживать китайские предприятия.

12 декабря Минфин и Госдеп США значительно расширили санкционный список из иностранных компаний и физлиц, которых подозревают в помощи России по обходу действующих ограничений.

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      Семен Александров
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