Китай указал на неспособность односторонних санкций решить проблемы
МИД КНР: односторонние санкции не могут решить проблемы, а приведут к другим
Китай всегда выступает против односторонних санкций, поскольку они не помогут решить проблемы, а приведут к другим побочным эффектам. Об этом заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин, сообщает РИА Новости.
«Факты доказали, что санкции и давление не могут решить проблемы, а, наоборот, могут привести к побочным эффектам», — сказала дипломат.
Ранее Китай пригрозил США ответными мерами на санкции против него из-за России. Мао Нин призвала американские власти немедленно исправить ошибочные меры и прекратить сдерживать китайские предприятия.
12 декабря Минфин и Госдеп США значительно расширили санкционный список из иностранных компаний и физлиц, которых подозревают в помощи России по обходу действующих ограничений.