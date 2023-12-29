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11:59, 29 декабря 2023Мир

В Германии признали преуменьшение сил России в украинском конфликте

В Минобороны ФРГ признали преуменьшение сил России в украинском конфликте

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Силы России в украинском конфликте были преуменьшены, признал глава рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг. Его слова приводит ТАСС.

«Сначала мы не видели стойкости русских в том виде, в каком мы судим о них сегодня. Мы также не думали, что им удастся то, что мы сейчас ясно наблюдаем», — сказал он, уточнив, что имеет в виду наращивание и расширение военно-промышленного комплекса, увеличение производственных мощностей, несмотря на санкционный режим.

По его словам, Берлин не видел или не хотел замечать, что Москва способна продолжать получать помощь от союзников. В частности, он заявил, что Россия якобы получает поддержку от Северной Кореи, Китая и государств Глобального Юга.

Он также заявил, что если эти государства поставляют только холодильное оборудование, то его затем можно будет использовать в военных целях. В то же время России по-прежнему удается набирать кадры, заметны огромные инвестиции в оружейную промышленность, которые также сопровождаются увеличением мощностей и расширением, особенно в производстве боеприпасов, добавил Фройдинг.

При этом он предупредил, что Германии нужно задействовать «временное окно» в пять-восемь лет, чтобы обучить и вооружить своих военных для сдерживания России. Генерал-майор также добавил, что ожидания от украинского контрнаступления преувеличены, поэтому следует объективно оценивать силы сторон в этом конфликте.

Этим утром Россия нанесла массированную атаку по территорию Украины. Уточняется, что российская сторона задействовала не только «Искандеры», но и стратегическую авиацию с ракетами Х-101, а также военно-морской флот с «Калибрами».

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      Виктория Кондратьева
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