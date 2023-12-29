В МИД Британии заявили об отказе признать голодомор на Украине геноцидом

МИД Британии: Лондон не намерен признавать голодомор на Украине геноцидом

Лондон не намерен признавать массовый голод на Украине в начале 1930-х годов геноцидом украинцев. Об этом заявил заместитель главы МИД Великобритании Тарик Ахмад, сообщает ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что у Великобритании есть давняя позиция по этому вопросу. Правительство страны уверено, что решение о признании голодомора геноцидом должен принимать компетентный суд после рассмотрения всех доказательств.

«Голодомор был ужасной антропогенной катастрофой», — объяснил отказ замглавы внешнеполитического ведомства.

Ранее французский сенат признал геноцидом голод на Украине 1932–1933 годов. Отмечается, что в принятой резолюции законодательный орган призвал правительство Франции официально закрепить за голодомором и депортацией украинцев статус геноцида.

