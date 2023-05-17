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20:55, 17 мая 2023Мир

Сенат Франции признал геноцид украинцев 1932–1933 годов

Сенат Франции признал геноцидом голод на Украине 1932–1933 годов

Фото: Charles Platiau / Reuters

Сенат Франции большинством голосов принял резолюцию о признании голода на Украине 1932-1933 годов «геноцидом украинского населения». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте верхней палаты французского парламента.

«Призываем правительство Франции признать официально голод и методически организованные депортации и устранения советскими властями миллионов украинцев в 1932-1933 годах геноцидом», — отмечается в принятой резолюции, одним из обоснований которой стала аналогичная позиция парламентов Германии, Чехии и Ирландии, а также версия Киева относительно тех событий.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала откровенной спекуляцией принятую до этого резолюцию Национального собрания Франции, признающую «геноцидом украинского народа» голодомор 1932-1933 годов в СССР.

В декабре 2022 года Европейский парламент признал голод 1932-1933 годов на Украине геноцидом. Резолюцию поддержали 507 парламентариев. Россия не признает голодомор геноцидом украинцев, считая, что он стал общей трагедией народов СССР.

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Глеб Бажуткин
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