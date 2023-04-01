В МИД России обвинили Париж в спекуляции из-за резолюции о голодоморе

Захарова назвала спекуляцией французскую резолюцию о голодоморе в СССР 1930-х годов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала резолюцию Национального собрания Франции, признающую «геноцидом украинского народа» голодомор 1932-1933 годов в СССР, откровенной спекуляцией. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Ранее депутаты Нацсобрания Франции (нижней палаты парламента) приняли резолюцию о признании голода на Украине в 1932-1933 годах «геноцидом украинского населения».

По мнению Захаровой, «очередная пустая и бессмысленная акция Парижа», которая якобы служит «восстановлению исторической справедливости», является наглядным примером откровенных спекуляций, на которые готов идти Париж ради того, чтобы убедить французов в необходимости подпитывать конфликт на Украине.

«Отказываясь от объективной оценки исторических событий, французские депутаты стремятся поделить общую трагедию народов СССР по национальному признаку», — считает официальный представитель МИД. По мнению Захаровой, в угоду конъюнктуре Франция выбрасывает как ненужную информацию память о русских, белорусах, киргизах, казахах и других народах, пострадавших от голода в 1930-х годах.

«Антироссийские усердия французских депутатов смотрятся особенно отталкивающе, учитывая, что Франция сама до сих пор не закрыла страницу своих преступлений колониального периода», — отметила она.

В декабре 2022 года Европейский парламент признал голод 1932-1933 годов на Украине геноцидом. Резолюцию поддержали 507 парламентариев. Россия не признает голодомор геноцидом украинцев, считая, что он стал общей трагедией народов СССР.