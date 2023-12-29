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13:01, 29 декабря 2023Экономика

В правительстве назвали главные направления перестройки экономики России

Белоусов рассказал об импортозамещении и логистике при инвестперестройке в РФ

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Основными направлениями инвестиционной перестройки, идущей сейчас в российской экономике, являются импортозамещение и вложения в логистику. Их в интервью «Коммерсанту» назвал первый вице-премьер правительства страны Андрей Белоусов. Он отметил, что «без инвестиций невозможно не только расти, но и оставаться на стабильном уровне».

Говоря об импортозамещении, политик сообщил, что российские отрасли, которые выпускают товары длительного пользования и оборудование, растут на 1–2 процента в месяц, что в годовом измерении дает рост в 15–20 процентов, опирающийся на инвестиционную активность, без которой, по его словам, обеспечить такие темпы выпуска невозможно.

Также Белоусов заявил о «достаточно мощной перестройке логистической структуры» и стоящих за ней в России серьезных капиталовложениях. Третье направление, которое, как объяснил представитель властей, в перспективе станет главным — это вложения в рост производительности труда, в рамках которого существуют «очень большие» возможности.

Говоря о востребованности российских товаров на рынках дружественных стран, куда их стремятся направить на фоне санкций Запада, первый вице-премьер отметил, что места там заняты либо местными товарами, либо поставленным недружественными государствами. В связи с этим Россия должна продвигать свою продукцию, в том числе давая производителям конкурентные преимущества, повышая узнаваемость российских брендов, считает Белоусов.

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      Дмитрий Воронин
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