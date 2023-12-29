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17:59, 29 декабря 2023Россия

В России продлили водительские права с истекающим сроком действия

МВД России: водительские права с истекающим сроком действия продлили на три года

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Водительские права, срок действия которых истекает в 2024 и 2025 годах, продлили на три года. Об этом сообщило МВД России на своем сайте.

В ведомстве подчеркнули, что инициатива была разработана совместно с Минэкономразвития России. «Нововведение коснется как водителей, управляющих транспортными средствами в личных целях, так и тех, кто управляет транспортными средствами при осуществлении трудовой и предпринимательской деятельности», — разъяснила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В министерстве подчеркнули, что продление водительских удостоверений с истекающим сроком действия затронет более пяти миллионов россиян.

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      Константин Лысяков
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