В России продлили водительские права с истекающим сроком действия

МВД России: водительские права с истекающим сроком действия продлили на три года

Водительские права, срок действия которых истекает в 2024 и 2025 годах, продлили на три года. Об этом сообщило МВД России на своем сайте.

В ведомстве подчеркнули, что инициатива была разработана совместно с Минэкономразвития России. «Нововведение коснется как водителей, управляющих транспортными средствами в личных целях, так и тех, кто управляет транспортными средствами при осуществлении трудовой и предпринимательской деятельности», — разъяснила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В министерстве подчеркнули, что продление водительских удостоверений с истекающим сроком действия затронет более пяти миллионов россиян.