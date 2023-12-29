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15:15, 29 декабря 2023Россия

В российском регионе трех чиновников уволили после критики Володина

Троих раскритикованных главой ГД Володиным саратовских чиновников уволили

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

В Саратовской области уволили троих чиновников. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства региона.

Ранее их работу раскритиковал посетивший регион председатель Госдумы Вячеслав Володин. Фрагмент его выступления опубликовал Telegram-канал «Володин Саратов».

Своих должностей лишились заместитель председателя правительства области Павел Мигачев, замминистра строительства и ЖКХ — главный архитектор области Анна Смирнова и начальник государственной жилищной инспекции области Владимир Томашенцев. Во время посещения региона Володин упомянул всех троих чиновников и призвал саратовского губернатора Романа Бусаргина «гнать их». «Нам надо освободиться об балласта в этом году и в следующий не брать», — отметил Володин.

Ранее в Тверской области чиновника уволили из-за корпоратива с куклой голого стриптизера. Перед этим по сети разошлись кадры с вечеринки, на которой чиновницы региона сидят в зале для совещаний вокруг стола, в то время как в проходе танцует человек в костюме полностью обнаженного мужчины с реалистично изображенными половыми органами.

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      Алан Босиков
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