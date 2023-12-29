Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:55, 29 декабря 2023Мир

В США выразили уверенность в отмене решения о недопуске Трампа до выборов

Спикер Палаты представителей США Джонсон: решение о недопуске Трампа отменят

Фото: Octavio Jones / Reuters

Решение о недопуске экс-президента США Дональда Трампа к участию в республиканских праймериз в штате Мэн скоро отменят. Об этом заявил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Твиттер).

«Решение госсекретаря штата Мэн отстранить Трампа от участия в выборах является безрассудным и предвзятым. Я уверен, что Верховный суд отменит его», — отметил политик.

Таким образом, он отреагировал на решение госсекретаря штата Мэн Шенны Белоуз о недопуске Трампа до праймериз из-за якобы его причастности к штурму Капитолия 6 января 2021 года.

Ранее госсекретарь штата Колорадо Джена Гризвольд заявила, что Трампа восстановят в бюллетенях республиканских праймериз в штате, если его дисквалификация не будет утверждена федеральным Верховным судом. Помимо этого, Джена Гризвольд призвала Верховный суд проявить оперативность с учетом приближающегося дедлайна по напечатанию бюллетеней для праймериз.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Комментарии отключены
      Последние новости

      НЛО с Украины вошел в воздушное пространство Польши. Варшава привела в боевую готовность все силы

      Киркорова призвали лишить звания народного артиста России из-за вечеринки Ивлеевой. Как на это отреагировали власти?

      Минобороны раскрыло число призванных за осенний призыв срочников

      Украина обстреляла российский регион из РСЗО «Град»

      Крупнейшая авиакомпания России продлит программу «плоских» тарифов

      Москвичам пообещали рождественские морозы

      В США выразили уверенность в отмене решения о недопуске Трампа до выборов

      Политолог высказался о влиянии выборов в США на помощь Украине

      Блогерша порылась в мусорке и удивилась ценным находкам

      Ирина Безрукова показала свой новый загородный дом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости