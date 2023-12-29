В США выразили уверенность в отмене решения о недопуске Трампа до выборов

Спикер Палаты представителей США Джонсон: решение о недопуске Трампа отменят

Решение о недопуске экс-президента США Дональда Трампа к участию в республиканских праймериз в штате Мэн скоро отменят. Об этом заявил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Твиттер).

«Решение госсекретаря штата Мэн отстранить Трампа от участия в выборах является безрассудным и предвзятым. Я уверен, что Верховный суд отменит его», — отметил политик.

Таким образом, он отреагировал на решение госсекретаря штата Мэн Шенны Белоуз о недопуске Трампа до праймериз из-за якобы его причастности к штурму Капитолия 6 января 2021 года.

Ранее госсекретарь штата Колорадо Джена Гризвольд заявила, что Трампа восстановят в бюллетенях республиканских праймериз в штате, если его дисквалификация не будет утверждена федеральным Верховным судом. Помимо этого, Джена Гризвольд призвала Верховный суд проявить оперативность с учетом приближающегося дедлайна по напечатанию бюллетеней для праймериз.