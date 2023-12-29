В Колорадо озвучили условия восстановления Трампа на праймериз

Госсекретарь Колорадо Гризвольд: Трампа могут восстановить на праймериз

Бывшего президента США Дональда Трампа восстановят в бюллетенях республиканских праймериз в Колорадо в том случае, если его дисквалификация не будет утверждена федеральным Верховным судом, рассказала госсекретарь штата Джена Гризвольд, пишет РИА Новости.

«Дональд Трамп будет включен в качестве кандидата в бюллетени президентских праймериз в Колорадо 2024 года в день сертификации — 5 января 2024 года, если Верховный суд США не откажется принять дело к рассмотрению», — уточнила она.

Помимо этого, Джена Гризвольд призвала Верховный суд проявить оперативность с учетом приближающегося «дедлайна».

Ранее Верховный суд штата Колорадо запретил Дональду Трампу участвовать в местных выборах претендентов от Республиканской партии на выдвижение кандидатом на пост главы государства в 2024 году.

Принимая такое решение, суд сослался на 3-й раздел 14-й поправки к Конституции США, который запрещает занимать высшую государственную должность тем, кто участвовал в мятеже.

Ранее сообщалось, что Верховный суд штата Мичиган отказался исключать Трампа из праймериз по определению кандидата от Республиканской партии на президентских выборах. Так, апелляция решила оставить в силе предыдущее решение суда о прекращении дела.

Политика хотели исключить из первичных выборов на основании его предполагаемой роли в беспорядках в Вашингтоне и штурме Капитолия 6 января 2021 года.