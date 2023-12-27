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17:39, 27 декабря 2023Мир

В американском штате отказались исключать Трампа из праймериз

Верховный суд Мичигана не стал исключать Дональда Трампа из праймериз в штате

Фото: Scott Morgan / Reuters

Верховный суд штата Мичиган отказался исключать бывшего президента США Дональда Трампа из первичных выборов (праймериз) по определению кандидата от Республиканской партии на президентских выборах. Об этом сообщает CNN.

Апелляция решила оставить в силе предыдущее решение суда о прекращении дела. В нем заявлялось, что закон Мичигана не дает избирательным органам права проверять правомочность выдвижения в ходе праймериз кандидатов в президенты. Судья также указал, что это дело поднимает политический вопрос, который не должен решаться в суде. Теперь, по сообщению CNN, ожидаются апелляции на это решение в Верховный суд США.

Трампа хотели исключить из первичных выборов на основании его предполагаемой роли в беспорядках в Вашингтоне и штурме Капитолия 6 января 2021 года.

Ранее в Колорадо приняли противоположное решение — там Верховный суд штата запретил Трампу участвовать в местных выборах претендентов от Республиканской партии на выдвижение кандидатом на пост главы государства. Суд сослался на третий раздел 14-й поправки к Конституции США, который запрещает занимать высшую государственную должность тем, кто участвовал в мятеже.

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      Антон Похиляк
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