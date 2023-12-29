Залужный отстранил советницу за слова о неизбежности смерти для солдат ВСУ

Залужный уволил советницу Мартынюк за слова о неизбежности смерти для солдат ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный уволил свою внештатную советницу Аллу Мартынюк за слова о неизбежности смерти для украинских солдат. Об этом он написал в Telegram.

По его словам, он отказался от ее помощи накануне, в четверг. «Информирую, что с 28 декабря 2023 года у меня нет помощников-консультантов на общественных началах», — подчеркнул Залужный.

Главком отметил, что внештатные советники не имеют полномочий публично комментировать какие-либо вопросы от его имени.

Мартынюк в эфире YouTube-канала ISLND TV обратилась к родителям военнообязанных с призывом не беспокоиться о том, что их дети отправятся на фронт. Она призвала идти в ВСУ словами «все равно все умрем».