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21:27, 29 декабря 2023Бывший СССР

Помощница Залужного призвала идти в ВСУ словами «все равно все умрем»

Помощница Залужного Мартынюк призвала идти в ВСУ словами «все равно все умрем»

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Внештатная советница главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного Алла Мартынюк в эфире YouTube-канала ISLND TV обратилась к родителям военнообязанных с призывом не беспокоиться о том, что их дети отправятся на фронт.

«Все равно мы все умрем. Мы все не вечные. Но даже если так произойдет, уйти из жизни достойно — это намного лучше, чем идти по улице и на тебя кирпич упадет», — заявила помощница главкома.

По словам Мартынюк, «истерия» по поводу нового закона о мобилизации не нужна. Она посоветовала украинцам верить, что их сыновья являются настоящими героями и цветом нации, а не думать об их возможной гибели на фронте.

Ранее бывший народный депутат Украины Игорь Луценко, который в настоящий момент служит в ВСУ, выступил с обвинением, что никто во власти не хочет брать на себя ответственность за закон о мобилизации. Таким образом Киев разжигает конфликт внутри страны даже без помощи со стороны России.

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      Марина Совина
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