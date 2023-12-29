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01:17, 29 декабря 2023Бывший СССР

Власти Украины обвинили в разжигании внутреннего конфликта без помощи России

Служащий в ВСУ экс-нардеп: Киев разжигает внутренний конфликт без помощи россиян
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Thomas Peter / Reuters

Бывший народный депутат Украины Игорь Луценко, который в настоящий момент служит в Вооруженных силах республики (ВСУ), выступил с обвинением, что никто во власти не хочет брать на себя ответственность за закон о мобилизации. Таким образом Киев разжигает конфликт внутри страны даже без помощи со стороны России, цитирует экс-нардепа издание «Страна» в Telegram-канале.

«Закладывается конфликт в обществе. Способ продвигаемого законопроекта, способ, которым пытаются какие-то изменения в него вносить — он мне кажется чрезвычайно злокачественным подходом и таким, что может привести к серьезным внутренним проблемам», — заявил Луценко.

Военнослужащий считает огромной проблемой отсутствие коммуникации между властями и населением. «Сейчас фактически решается кто, как и в каком порядке идет гибнуть за Родину. И оказывается, что нет людей, способных взять ответственность (за законопроект — прим. «Ленты.ру») на себя», — сказал он.

После выхода законопроекта о мобилизации в адрес документа появилось много критики со стороны депутатов из партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», хотя им рекомендовали не комментировать его и придерживаться одной линии с лидером фракции. Так, председатель экономического комитета Рады и член партии Дмитрий Наталуха заявил, что в случае принятия закона значительная часть населения оборвет все связи с государством и негативный эффект для экономики будет трудно переоценить.

В Генштабе также отказались брать на себя ответственность за предложенный законопроект. Главком ВСУ Валерий Залужный опроверг слова Зеленского о необходимости мобилизовать 500 тысяч украинцев, заявив, что командование не делало подобного запроса.

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      Александра Синицына
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