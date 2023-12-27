В партии Зеленского раскритиковали закон о мобилизации

Forbes: «Слуга народа» опасается экономических последствий закона о мобилизации

Председатель экономического комитета Верховной Рады Украины, представитель фракции «Слуга народа» Дмитрий Наталуха раскритиковал закон о мобилизации. Об этом пишет Forbes.

Наталуха полагает, что в случае принятия закона значительная часть населения оборвет все связи с государством. По его мнению, в таком случае негативный эффект для экономики будет трудно переоценить.

В качестве возможных последствий представитель партии президента Украины Владимира Зеленского назвал прекращение работы с государственными банками, снятие наличных денег, неофициальное трудоустройство и миграцию из страны.

Ранее сообщалось, что депутаты Рады могут отправить на доработку проект закона о мобилизации. Депутаты от фракций «Слуга народа» и «Голос» рассказали в разговоре с изданием, что принятие законопроекта в первом чтении может состояться 10-14 января.

26 декабря «Украинская правда» рассказала, что фракция «Слуга народа» получила рекомендации не комментировать закон о мобилизации. В руководстве подчеркнули необходимость придерживаться одной линии с Зеленским.