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16:16, 29 декабря 2023Россия

Загорелся принадлежавший Ходорковскому частный спортивный комплекс

В Барвихе загорелся спортивный комплекс, принадлежавший Ходорковскому

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Барвихе загорелся частный спортивный комплекс, который принадлежал бизнесмену Михаилу Ходорковскому (внесен в реестр иноагентов). Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По их данным, возгорание произошло в поселке Яблоневый Сад. Загорелась кровля спорткомплекса. Площадь пожара достигла 170 квадратных метров.

В спорткомплексе создан кооператив на семь домов, в которых в начале 2000-х проживали топ-менеджеры нефтяной компании ЮКОСА. Также там проживал Ходорковский.

29 декабря в Московской области загорелся склад на площади 350 квадратных метров. На опубликованных кадрах видно столб густого черного дыма, поднимающийся в небо из-за складских строений. Также на ролике можно увидеть языки пламени, в нескольких метрах от них — составленные друг на друга деревянные поддоны.

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      Никита Абрамов
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