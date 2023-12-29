Женщина внезапно начала зевать 100 раз в день и узнала о неизлечимом заболевании

В Великобритании у зевающей 100 раз в день пациентки диагностировали БДН

Жительница Великобритании пожаловалась на частое зевание и узнала о редком неизлечимом заболевании. Об этом сообщает Liverpool Echo.

47-летняя Ники Дэвис из города Вест-Кирби, графство Мерсисайд, рассказала, что заметила появление странных симптомов после того, как переболела COVID-19 в январе 2022 года. По словам женщины, она внезапно начала зевать около 100 раз в день.

Обеспокоенная британка обратилась к терапевту, и тот предположил, что у нее может быть синдром обструктивного апноэ сна. Врач направил пациентку к отоларингологу, который, в свою очередь, заявил, что причиной частого зевания может быть аллергия. Долгое время медики не могли поставить британке верный диагноз. Однако после дополнительных обследований они выяснили, что у Дэвис болезнь двигательного нейрона (БДН) — прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, которое поражает двигательные нейроны в головном и спинном мозге, что приводит к неуклонно нарастающей мышечной слабости.

На сегодняшний день БДН относят к неизлечимым заболеваниям. Течение болезни со временем становится более тяжелым, и у пациента поражаются мышцы конечностей, мышцы, участвующие в глотании, речи и дыхании. Так произошло и с Дэвис. Сейчас она жалуется на боли в руках и ногах, не может работать и подниматься по лестницам. Кроме того, из-за ослабления мышц лица и гортани она больше не может самостоятельно разговаривать. Общаться с людьми ей помогает 16-летняя дочь Элл.

Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, Дэвис утверждает, что именно благодаря их появлению она стала более позитивным и сильным человеком. «Не поймите меня неправильно, у меня все еще бывают моменты, когда я могу поплакать некоторое время. Но потом я снова беру себя в руки. Я не хочу быть пессимисткой, поэтому долго не переживаю», — утверждает она.

Ранее сообщалось, что женщина из США пожаловалась на головную боль и на следующее утро потеряла память. 60-летняя женщина рассказала, что забыла последние 40 лет жизни.