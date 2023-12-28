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00:30, 28 декабря 2023Из жизни

Женщина пожаловалась на головную боль и следующим утром забыла последние 40 лет

Женщина из США испытала приступ мигрени и забыла последние 40 лет

Фото: Anthony Tran / Unsplash

Женщина из США пожаловалась на головную боль и на следующее утро потеряла память. Об этом сообщает New York Post.

60-летняя женщина из США рассказала журналистам, как забыла последние 40 лет жизни. В 2018 году Ким Деникола из Луизианы пришла на группу по изучению библии, где внезапно испытала приступ сильной мигрени. Ее зрение стало нечетким, а затем она потеряла сознание.

Когда после экстренной госпитализации Деникола очнулась в больнице, она сообщила медсестре, что сейчас 1980 год. Женщине казалось, что она подросток, а ее самым свежим воспоминанием был последний день старшей школы. Она помнила, как идет к машине после сдачи экзамена.

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Когда Дениколе сообщили, что ей 56 лет, она была шокирована. Еще больше ее расстроило, когда ей сказали, что ее родителей уже нет в живых. Она не помнила, что у нее есть муж, не помнила ничего о рождении детей и внуков. Врачи диагностировали у нее транзиторную глобальную амнезию. Несмотря на многочисленные тесты и анализы, медикам так и не удалось определить причину амнезии.

Специалисты рассчитывали, что спустя время память Дениколы начнет частично восстанавливаться, однако и через пять лет воспоминания не вернулись к женщине. Деникола старается привыкнуть к новой жизни, читая свои дневниковые записи. Однако, по ее словам, женщина, о которой она читает, кажется ей незнакомкой. При этом, по мнению специалистов, надежды на возвращение памяти через столько лет уже почти нет.

Деникола не отчаивается и старается адаптироваться к новой жизни при помощи веры и общения с семьей. «Я могла потерять память, но угадайте что? Мы можем создать новые воспоминания», — сказала она журналистам. Женщина заново открывает, что она любит, и настаивает на том, что готова двигаться вперед.

Ранее житель Великобритании попал в аварию и забыл жену и детей. Мужчина даже разучился разговаривать, на восстановление когнитивных функций ему понадобилось несколько недель.

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      Антонина Черташ
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